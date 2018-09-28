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Эксперт: госбюджет Украины будет платить «Нафтогазу» по $5 млрд ежегодно

Экономика

Эта сумма сравнима с суммой внешнего долга, который Украина должна выплатить за год

Киев, 28 сентября 2018, 12:12 — REGNUM  Новая схема поставок газа «Нафтогаза Украины» обойдется госбюджету в 140 млрд гривен ($5 мдрд), заявил 27 сентября член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сообщает «Лига.net».

По словам эксперта, «Нафтогаз» планирует выкупать через «Нафтогаз Трейдинг» весь импортируемый газ и газ «Укргаздобычи» по рыночной цене, после чего голубое топливо будет поставляться двум другим дочерним компаниям «Нафтогаза». Это две компании уже и будут поставлять газ конечным потребителям.

Корольчук отметил, что разница между рыночной ценой и конечной обязан будет компенсироваться государством, а это составит около $5 млрд ежегодно.

Отметим, данная сумма сопоставима с долгом Украины перед МВФ, который она должна выплатить за год. Так, в 2019 году Киев должен выплатить $5,81 млрд.

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