«Мост дружбы» через реку Самур возводят между Дагестаном и Азербайджаном

Махачкала, , 11:54 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев поручил органам власти региона сделать все, чтобы мост через реку Самур, связывающий Дагестан и Азербайджан, «стал реальностью уже в ближайшее время». На полях IX Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Баку Васильев назвал переправу через реку «мостом дружбы и сотрудничества».

По словам главы Дагестана, было найдено понимание между обеими сторонами в вопросе пребывания на российской территории азербайджанских строителей. О том, чтобы строители Азербайджана могли строить опоры моста, находясь на территории Дагестана, попросил Васильева один из руководителей подрядных организаций.

«Мы нашли понимание со стороны всех глав российских ведомств, которые сегодня здесь присутствовали. Мы будем это делать», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Он также отметил, что в реализации проекта у обеих сторон есть огромное преимущество — это то, что, «решая самые сложные задачи», они «разговаривают на одном языке».

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Напомним, 18 октября 2017 года Владимир Васильев участвовал в торжественной церемонии закладки памятного камня в ознаменование строительство моста через реку Самур. Соглашение о реализации этого масштабного проекта было заключено в 2013 году. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей. Он будет профинансирован в равных долях Россией и Азербайджаном.

Согласно проекту, длина моста составит более 320 м, а ширина 17 м. Он будет четырехполосным. Завершение строки намечено на весну 2019 года.