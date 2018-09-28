Жители Калининградской области почти все деньги тратят на еду и промтовары

Калининград, , 11:53 — REGNUM

В январе-июле 2018 года денежные доходы населения Калининградской области составили 176,4 млрд. рублей и по сравнению с январем-июлем 2017 года увеличились на 2,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября. Об этом говорится в последнем сборнике «Социально-экономическое положение Калининградской области в январе-августе 2018 года» территориального отделения Федеральной службы государственной статистики РФ.

Номинальные среднедушевые денежные доходы в январе-июле 2018 года составили 25 347 рублей в среднем за месяц и по сравнению с январем-июлем 2017 года увеличились на 1,3%. Основную часть денежных доходов в январе-июле 2018 года население региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи расходов увеличилась по сравнению с январем-июлем 2017 года на 4 процентных пункта и составила 81%. Также увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов (на 2 процентных пункта). В то же время уменьшилась доля расходов на покупку валюты (на 0,6 процентных пункта) и на накопление сбережений (на 5 процентных пунктов).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных, средних и малых организациях в июле 2018 года составила 32 578,6 рубля и по сравнению с июлем 2017 года она увеличилась на 7,9%, по сравнению с июнем 2018 года — уменьшилась на 1,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2018 года составила 105,5% к уровню июля 2017 года и 98,6% — к уровню июня 2018 года.

Самая высокая в среднем зарплата в июле 2018 года была у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых — свыше 56 тыс. рублей. Самая низкая — в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (чуть более 18,5 тыс. рублей).

В конце августа официальный статус безработных был у 3701 человека, уровень безработицы составил 0,7%. На 1 августа 2018 года численность постоянного населения Калининградской области составила 999 077 человек и увеличилась с начала года на 4478 человек. Естественная убыль населения в январе-июле 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 163 человека. Число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. Миграционный прирост полностью компенсировал потери численности населения от естественной убыли.