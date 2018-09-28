Чувашия планирует увеличить производство алюминиевой продукции

Чебоксары, , 11:49 — REGNUM В России алюминиевая отрасль нуждается в проектах глубокой переработки, и Чувашия готова «к активной работе» в этом направлении. Об этом говорилось в Чебоксарах на встрече председателя Алюминиевой ассоциации Валентина Трищенко с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики.

В Чувашии ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» при поддержке регионального правительства проводит семинар по сварке алюминия. Цель мероприятия — развитие глубокой переработки алюминия и расширение использования высокотехнологичной алюминиевой продукции для авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, транспортного машиностроения, строительной отрасли. В мероприятии принимают участие представители 63 организаций различных отраслей, в том числе авиации, энергетики, железнодорожного транспорта.

В рамках семинара состоялась встреча главы ассоциации Валентина Трищенков и руководителем республики Михаилом Игнатьевым, который подчеркнул, что Чувашия — открытый для инвесторов регион, который готов поддержать реализацию проектов в алюминиевой отрасли. Он поблагодарил гостя за проведение в регионе очередного форума, посвященного вопросам производства, переработки и потребления изделий из алюминия.

«Созданный по инициативе алюминиевой ассоциации центр компетенций по сварке даёт хорошие результаты. Подготовка квалифицированных кадров является крайне важным вопросом, и при необходимости мы готовы вести работы с министерством образования по корректировке требуемых специальностей для обучения на бюджетной основе», — сказал Михаил Игнатьев.

По его словам, в республике есть «огромные возможности» для реализации проектов с использованием алюминия. Он выразил уверенность, что обсуждение вопросов в рамках мероприятий ассоциации будут способствовать внедрению высокоэффективных решений в промышленности и при реализации инфраструктурных проектов.

Валентин Трищенко подтвердил, что ассоциация видит высокую заинтересованность предприятий Чувашии в расширении потребления и изготовления изделий и всевозможных конструкций из алюминия.

«В настоящее время для алюминиевой отрасли необходимо развитие глубокой переработки, и мы видим готовность региона к активной работе», — отметил он, подчеркнув, что глубокая переработка особенно важна в рамках импортозамещения и снижения импортозависимости.