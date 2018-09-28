Росавиация планирует провести реконструкцию 65 аэропортов

Москва, , 11:42 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта во исполнение пункта Указа президента РФ составило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в стране до 2024 года. План предусматривает реконструкцияю65 аэропортов, в том числе 38 аэропортов, расположенных на территории Дальневосточного ФО, сообщали в Росавиации.

На реконструкции российских аэропортов из федерального бюджета будет направлено 166 млрд рублей. На реконструкцию аэропортов Дальневосточного ФО выделят из общей суммы 86,7 млрд рублей.

Реконструкция и модернизация российских аэропортов началась с 2004 года. За четыре года (2004−2018 гг.) построены новые аэропорты Итуруп, Сабетта, Ростов-на-Дону, Талакан. Завершается строительство нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. Масштабная реконструкция проведена еще в 75 аэропортах.

Напомним, всего в Государственном реестре гражданских аэродромов и вертодромов России насчитывается 228 аэродромов и пять вертодромов. На учёте в Росавиации находятся 2057 посадочных площадок.

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Как сообщало ИА REGNUM, цель создания и реконструкции аэропортов — налаживания прямого межрегионального авиасообщения без необходимости лететь в Москву. К 2024 году планируется приблизить долю таких рейсов к 50% от всех внутрироссийских.

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