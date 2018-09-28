В Казахстане стартовал форум «Древний Туркестан – новые возможности»

Туркестан, Казахстан, , 11:47 — REGNUM В рамках международного инвестиционного форума «Древний Туркестан — новые возможности» планируется подписание соглашений и меморандумов между акиматом (администрацией) Туркестанской области и иностранными компаниями. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

В форуме принимают участие 250 представителей бизнеса и власти из различных стран мира, в том числе из стран Евросоюза, России, Китая, Турции, Южной Кореи, Сингапура и других государств.

На форуме выступил аким (глава) Туркестанской области Жансеит Туймебаев. Он напомнил, что в 2017 году в область было привлечено 482 млрд тенге ($1,33 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, за десять лет в экономику Казахстана инвестировано около $250 млрд, в том числе 50% — в несырьевой сектор. В 2017 году объем прямых инвестиций в республику составил $21 млрд.

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