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В Казахстане стартовал форум «Древний Туркестан – новые возможности»

Экономика

В рамках форума состоится дискуссия «Экономический коридор Север-Юг»

Туркестан, Казахстан, 28 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  В рамках международного инвестиционного форума «Древний Туркестан — новые возможности» планируется подписание соглашений и меморандумов между акиматом (администрацией) Туркестанской области и иностранными компаниями. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

В форуме принимают участие 250 представителей бизнеса и власти из различных стран мира, в том числе из стран Евросоюза, России, Китая, Турции, Южной Кореи, Сингапура и других государств.

На форуме выступил аким (глава) Туркестанской области Жансеит Туймебаев. Он напомнил, что в 2017 году в область было привлечено 482 млрд тенге ($1,33 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, за десять лет в экономику Казахстана инвестировано около $250 млрд, в том числе 50% — в несырьевой сектор. В 2017 году объем прямых инвестиций в республику составил $21 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: За 10 лет в Казахстан инвестировано $250 млрд

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Экономика Казахстана
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