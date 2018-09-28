Киев намерен полностью загрузить добычей угля госшахты

Киев, , 11:40 — REGNUM Правительство Украины намерено полностью загрузить государственные шахты добычей угля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 28 сентября УНИАН.

По его словам, добыча угля позволит Украине стать «энергонезависимой». Также правительство разработает новые проекты, которые дадут преференции украинским угледобытчикам.

Напомним, в 2017 году Украина начала блокаду Донбасса, пытаясь заставить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик добровольно сдаться украинской армии. Эффект получился противоположный: республики, благодаря контактам с другими странами, начали развиваться, а Украина лишилась ценного антрацитового угля, подавляющая часть которого добывалась в Донбассе.

В результате Киев начал закупку антрацита у других стран: в ЮАР, США и России.