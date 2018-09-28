В Калининградской области в январе-августе наторговали на 337 млрд рублей

Калининград, , 11:39 — REGNUM Оборот розничной торговли в январе-августе 2018 года составил, по оценке, 109,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября. Об этом говорится в выпущенном сборнике «Социально-экономическое положение Калининградской области в январе-августе 2018 года» территориального отделения Федеральной службы государственной статистики РФ.

В январе-августе 2018 года оборот розничной торговли на 97,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 2,3%.

Основным двигателем оборота розничной торговли стали пищевые продукты, напитки и табачные изделия — 48,4%, удельный вес непродовольственных товаров — 51,6%.

Разнятся запасы пищевой продукции. Если к 1 сентября, например, запасов консервов из мяса хватало на 56 дней, то свежего мяса или картофеля на 3 дня, свежих овощей на 7 дней, муки на 15 дней.

Рос оборот торговли и в местах общественного питания. За январь-август 2018 года он составил 8,7 млрд рублей, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Доля рынка платных услуг населению за обозначенный период составила свыше 39,3 млрд рублей — также рост на 5,8%. В январе-августе 2018 года в структуре объема платных услуг населению продолжали преобладать жилищно-коммунальные (29,1%), транспортные услуги (18,9%), услуги телекоммуникационные (15%) и бытовые (10,7%). Их доля в целом составила 73,7% от общего объема платных услуг. В структуре объема бытовых услуг наибольший объем (70,4%) приходился на четыре вида услуг: техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (31%); ремонт и строительство жилья и других построек (18,3%); парикмахерские услуги (11,7%); ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (9,4%).

Общий объем оборота оптовой торговли в январе-августе 2018 года составил 228,5 млрд. рублей, что на 13,5% больше, чем за восемь месяцев 2017 года.