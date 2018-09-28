Застройщика дома-долгостроя в Чебоксарах банкротят

Чебоксары, , 11:22 — REGNUM На 25 декабря в Арбитражном суде Чувашии назначено очередное судебное заседание по делу о банкротстве строительной компании «Кратонстрой», возводившей в Чебоксарах 68-квартирный дом. В настоящее время в отношении общества введено внешнее наблюдение и принимаются заявления кредиторов, сообщили ИА REGNUM в управлении Росреестра по Чувашии.

Ранее Арбитражный суд республики ввел начальную процедуру банкротства (наблюдение) в отношении компании «Кратонстрой», назначив временным управляющим Владимира Митюнина. В ведомстве напоминают, что компания строила девятиэтажный 68-квартирный жилой дом в Чебоксарах по улице Гражданская, 6.

«Дольщики наравне с иными кредиторами могут предъявить свои требования к компании в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Участники строительства могут предъявить к застройщику требования как денежные, так и неденежные», — говорится в сообщении.

Очередное заседание по делу о банкротстве застройщика назначено на 25 декабря 2018 года.

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Напомним, 26 сентября глава минстроя Чувашии Владимир Михайлов сообщил, что на 2 августа министерством «признано три проблемных объекта», в которых заключено более 300 договоров долевого участия на сумму более 860 млн рублей. Все они расположены в Чебоксарах: это позиция 5 по проезду Соляное (застройщик «Алза»), позиция 83 по улице Калинина (застройщик «Победа»), позиция 6 по улице Гражданской (застройщик «Кратонстрой»). Власти полагают, что завершить строительство проблемных объектов по проезду Соляное и по улице Гражданской — соответственно к IV кварталу 2020 года и III кварталу 2019 года.

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