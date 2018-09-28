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В Тульской области появится новое пороховое производство

Экономика

На Алексинском химкомбинате планируется создание производства мелко‑ и среднезерненного пороха для патронов стрелкового оружия и артснарядов

Тула, 28 сентября 2018, 11:21 — REGNUM  Новое производство компонентов для боеприпасов планируют создать на базе Алексинского химкомбината в Тульской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, говорилось 27 сентября на встрече губернатора Алексея Дюмина и министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Алексей Дюмин поблагодарил главу Минпромторга России за поддержку инициатив правительства Тульской области. Сегодня регион в числе первых в стране реализует инициативы Минпромторга России — создан региональный фонд развития промышленности, заключены федеральные и региональные специальные инвестиционные контракты. Общий объем субсидий, полученных тульскими предприятиями за два года, превысил два миллиарда рублей.

Глава региона также поблагодарил министра и за выбор Алексинского химического комбината в качестве одной из перспективных площадок для строительства нового порохового производства. Сейчас комбинат активно развивается, проводятся научно-исследовательские работы совместно с МГУ. Реализуется программа техперевооружения и модернизации.

«На Алексинском химкомбинате планируется создание производства мелко‑ и среднезерненных порохов для патронов стрелкового оружия и артснарядов, а также наращивание мощностей по сборке танковых выстрелов. Это позволит обеспечить комбинат значительным объемом заказов, увеличив его выручку в два с половиной раза, и вывести предприятие на безубыточную работу», — отметил Денис Мантуров.

«Новое производство позволит значительно повысить безопасность и надежность поставок необходимых компонентов для боеприпасной отрасли промышленности России», — сказал Алексей Дюмин, подчеркнув, что проект будет способствовать дальнейшему техническому перевооружению предприятия, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет Тульской области.

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Военно-промышленный комплекс
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