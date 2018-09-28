В Калининградской области значительно пополнили запасы топлива

Калининград, , 11:15 — REGNUM

На 1 сентября 2018 года потребительские запасы топлива в организациях Калининградской области (кроме микропредприятий) составили: угля — 18,5 тыс. тонн, топочного мазута — 15,7 тыс. тонн, что на 61,2% и 16,6% больше, чем к 1 сентября 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября.

Об этом говорится в выпущенном сборнике «Социально-экономическое положение Калининградской области в январе-августе 2018 года» территориального отделения Федеральной службы государственной статистики РФ.

Однако зафиксирован рост цен на топливо на АЗС области. Так, бензин марки АИ-92 к концу августа в среднем стоил 43,08 рублей за литр (по сравнению с августом 2017 года рост на 10,1%), АИ-92 45,60 рублей за литр (рост на 10,4%), АИ-98 — 51,70 рублей за литр (+8,9%), дизельное топливо за год подорожало на 16,6%, до 45,19 рублей за литр, а газовое моторное топливо — сразу на 21,1%, до 27,7 рублей за литр.