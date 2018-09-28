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В Калининградской области продолжается «строительный бум»

Экономика

Рост стоимости строительных работ увеличился почти на 40%

Калининград, 28 сентября 2018, 11:11 — REGNUM  Стоимость всех строительных работ в Калининградской области за восемь месяцев 2018 года составил 78,1 млрд рублей, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября.

Об этом говорится в выпущенном сборнике «Социально-экономическое положение Калининградской области в январе-августе 2018 года» территориального отделения Федеральной службы государственной статистики РФ.

В январе-августе 2018 года организациями всех форм собственности построено 999 жилых домов, или 8240 квартир общей площадью 569,6 тыс. кв. метров, что на 19,7% выше уровня января-августа 2017 года. Индивидуальными застройщиками построено 900 жилых домов общей площадью 167,6 тыс. кв. метров, или 29,4% от общего объема жилья, введенного в январе-августе 2018 года.

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Строительство жилья
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