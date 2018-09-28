«ВТО запаниковала» – Кагарлицкий о начале «глобальной торговой войны»

Москва, , 12:04 — REGNUM Всемирная торговая организация пытается остановить объективные экономические процессы с помощью уговоров, призывов и угроз. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя слова гендиректора ВТО Роберта Азеведу, призвавшего мировое сообщество не допустить «глобальной торговой войны», которая де угрожает мировой стабильности и созданию новых рабочих мест.

«Торговая война — это понятие сугубо идеологическое и оценочное, — сказал Кагарлицкий. — Повышение тарифов можно представить как торговую войну и как защиту собственной экономики. Зависит от точки зрения. Это то, что называется дискурсивный подход. Если вы повышение тарифов называете торговой войной, то сразу ожидаете негативной реакции. Если бы вы сказали, что страны начали защищать свои внутренние рынки — то это звучало бы нейтрально и даже позитивно».

По мнению Кагарлицкого, ВТО в настоящее время в панике, которая связана с тем, что ее руководство видит меняющие тенденции мировой экономики, но по-прежнему склонно думать, будто это связано со злой волей отдельных политиков. Прежде всего, президента США Дональда Трампа.

«На самом же деле происходит общий сдвиг в логике развития, — сказал Кагарлицкий. — Но в ВТО абсолютно не замечают объективного процесса, но видят нарастающую тенденцию, которая связана с этим объективным процессом и начинают паниковать, пытаясь оставить эту тенденцию с помощью уговоров, призывов, угроз и так далее. Ну а, что касается рабочих мест, это всегдашняя присказка неолибералов — они все время уверяют что проводимые ими меры приведут к созданию рабочих мест. Или к их сохранению. Но мы знаем, что в действительности все происходит наоборот».

Рабочие места, как заметил директор ИГСО, создаются наиболее активно при развитии внутреннего рынка.

«Самое любопытное, что в условиях протекционизма и мировая торговля растет быстрее, — подчеркнул он. — Совокупный рост мировой экономики выше и в силу этого общие объемы мировой торговли растут. После Второй мировой войны и до конца 1970-х годов, наблюдались самые высокие темы роста мировой торговли. При этом были высокие уровень налогов и уровень защитных тарифов».

Напомним, что как стало известно 28 сентября, гендиректор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу выступая на форуме «Продвижение вопросов содействия торговле и инвестициям для целей развития: Евразийский взгляд» призвал мировое сообщество не допустить глобальной торговой войны.

По его словам, в настоящее время в мире растет напряжение, связанное с введением новых пошлин. По мнению Азеведу, это угрожает стабильности, росту мировой экономики и препятствует появлению новых рабочих мест.

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