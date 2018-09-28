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Более 280 тыс. жителей Казахстана трудоустроились через электронную биржу

Экономика

В электронный формат также планируется перевести трудовые договоры

Астана, 28 сентября 2018, 11:16 — REGNUM  В 2018 году с помощью электронной биржи труда на работу устроились более 280 тыс. граждан Казахстана, сообщает 28 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения республики Мадину Абылкасымову.

По её словам, в рамках развития электронной биржи труда трудовые договоры планируется заключать в электронном виде. Кроме того, на элетронной биржеобразовательные организации смогут размещать свои заявки о курсах обучения.

Абылкасымову добавила, что все центры занятости Казахстана перешли на новый формат работы, связанный с обязательной диагностикой навыков и составлением индивидуальных планов трудоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания «HeadHunter Казахстан» составила рейтинг самых востребованных профессий Казахстана. Среди них: работники IT-индустрии, продавцы и маркетологи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали самые востребованные профессии

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