Финская Fortum готова поделиться технологиями уничтожения химотходов

Хельсинки, , 11:04 — REGNUM 27 сентября появились подробности визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Финляндию.

Дмитрий Медведев поблагодарил своего финского коллегу Юха Сиппиля за конструктивный подход в вопросе строительства магистрального газопровода «Северный поток-2». Два своих разрешения на строительство газопровода Финляндия выдала Nord Stream 2 в апреле 2018 года требовавшихся для начала работ — на использование финской исключительной экономической зоны и финских вод. разрешение на строительство было дано, несмотря на сильное недовольство со стороны США, и с 5 сентября 2018 г. на финском участке трассы газопровода уже идет строительство.

Кроме того, Д. Медведев призвал интенсифицировать работу по сооружению АЭС Ханхикиви-1. Сейчас АЭС находится в стадии ожидания получении строительной лицензии, что станет важной контрольной точкой проекта. Процесс получения лицензии на строительство затянулся, ожидается, что лицензия будет получена в 2019 году.

Одним из важнейших новых проектов российско-финляндского сотрудничества может стать решение проблемы полигона Красный бор в Ленинградской области. По этому вопросу уже есть договоренности и в ближайшее время Россия и Финляндия планируют приступить к обсуждению формата сотрудничества.

С российской стороны в проекте может принять участие «Росатом», а с финской — Fortum. Завод компании Fortum посетили не только оба премьера, но и принимавший участие в этом визите руководитель «Росатома» Алексей Лихачев. Завод в Риихимяки является крупнейшим в странах Северной Европы предприятием по переработке опасных и сложных отходов, финские технологии в области утилизации отходов, да и сами требования к экологическим стандартам самые высокие. А. Лихачев уточнил, что Fortum готова выступить партнером в части предоставления технологии переработки и утилизации опасных отходов с полигона «Красный бор».

Для справки: полигон «Красный бор» расположен на территории Ленинградской области в 30 км от центра Санкт-Петербурга. На полигоне площадью 73 га расположены 70 резервуаров с отходами. По предварительным оценкам, в них находится более 2 млн т промышленных химических отходов с первого по четвертый класс опасности. Накопление шло еще с советских времен, вся страна свозила туда отходы медицинских и химических предприятий. Полигон включен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

На территории России в разных регионах существует еще несколько таких же опасных многолетних свалов химических отходов, поэтому совместный проект в Ленинградской области вполне может стать пилотным — первым, но далеко не последним. Если эту проблему можно решить с помощью финских технологий и наши соседи готовы придти на помощь, надо это делать, не теряя времени.