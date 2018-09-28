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Новый проект Мурманской области и НОВАТЭКа

Экономика

Перевалочная база для СПГ позволит провести газификацию области

Мурманск, 28 сентября 2018, 11:01 — REGNUM  27 сентября 2018 г. на выездном совещании, посвященном обеспечению государственных интересов РФ и развитию международного сотрудничества в Арктике, проходящем в рамках г. Мурманск в рамках одиннадцатого регионального общественного форума-диалога «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики» важное сообщение сделала губернатор Мурманской области М. Ковтун.

По ее словам, документы о строительстве перевалочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области будут подписаны в ближайшие дни. Перевалочный СПГ-терминал позволит НОВАТЭКу повысить эффективность доставки СПГ в Европу с действующего завода «Ямал СПГ» и планируемого Арктик СПГ-2. На этом терминале танкеры-газовозы ледового класса, после прохождения по Северному морскому пути, будут выгружать СПГ, а оттуда обычные танкеры-газовозы по чистой воде будут доставлять СПГ потребителям. А отпарный газ, который образуется при хранении или транспортировке СПГ, будет использован для газификации Мурманской области.

Перевалочный терминал планируется построить в Ура-Губе в 50 км от г. Мурманск в Мурманской области. Мощность терминала составит более 20 млн т/год, но проект может быть расширен до 40 млн т/год. М. Ковтун рассчитывает, что решение по строительству перевалочного СПГ-терминала в Мурманской области будет принято в ближайшие дни. До 1 октября 2018 г. будет принято постановление правительства РФ, будут еще и другие документы, которые положат начало строительства перевалочного комплекса СПГ, — сказала М. Ковтун. В постановлении правительства РФ отдельным пунктом должна быть обозначена задача по перспективам газификации Мурманской области, увязанной с перегрузкой СПГ.

Совместно с НОВАТЭКом Мурманская область уже рассматривает пилотные проекты по газификации от СПГ пос. Ура-Губа и Видяево. Проблема газификации Мурманска и области не поддавалась решению несколько десятков лет, в последние годы руководство области вело переговоры с «Газпромом», но придти к согласию стороны так и не смогли. Таким образом, строительство перевалочного терминала позволит решить не одну, а сразу две задачи — обеспечит лучшие условия для экспорта СПГ и позволит поднять уровень жизни для жителей города Мурманска и области. Будет ли принимать участие в этом проекте правительство России, станет очевидно после принятия бюджета на 2019 год.

regnum author Борис Марцинкевич
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