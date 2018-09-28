Четвертый энергоблок Ростовской АЭС успешно прошел проверку Ростехнадзора

Волгодонск, Ростовская область, , 10:59 — REGNUM 27 сентября руководитель Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (Ростехнадзор) В. Катков подписал Заключение о соответствии (ЗОС) построенного энергоблока №4 Ростовской АЭС в г. Волгодонске требованиям технических регламентов и проектной документации. Также был подписан Акт по форме КС-14, фиксирующий, что объект полностью завершен и готов к эксплуатации.

Подписание этих документов является базой для оформления прочей документации и по сути даёт «зелёный свет» на ввод энергоблока №4 Ростовской АЭС в промышленную эксплуатацию. Эти документы отнюдь не являются «бюрократической волокитой», они фиксируют успешное завершение всех проверок, проведенных специальной комиссией Ростехнадзора на четвертом энергоблоке, которые проводились с 24 июля по 3 августа. Вот краткий список того, что было проверено:

— выполнение капитальных строительных работ; геодезических и земляных работ, устройство оснований и фундаментов, выполнение бетонных и арматурных работ; изготовление и монтаж сборных железобетонных конструкций и изделий; выполнение гидроизоляционных и теплоизоляционных работ; работ по монтажу технологического оборудования; выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ; проверка соответствия объекта требованиям нормативных документов по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.

Недостатков не выявлено, замечаний не сделано — значит, все участники строительства и монтажа оборудования со своей работой справились полностью, сооружение энергоблока №4 Ростовской АЭС удалось осуществить в срок и с экономией 1,56 млрд руб.

Завершающим этапом сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС станет его ввод в промышленную эксплуатацию, который запланирован на октябрь 2018 г. В ближайшее время предстоит получить разрешение на это от Росатома. Напомним, что с 21 февраля 2018 г энергоблок №4 находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 14 апреля реакторная установка была выведена на 100% мощности, в течение полугода специалисты Росатома проводили все предусмотренные регламентов контрольные проверки реакторной установки.

С вводом в эксплуатацию четвертого энергоблока Ростовская область войдет в «десятку» регионов-лидеров по объему генерации. Электроэнергия от энергоблоков Ростовской АЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, являясь основой энергобезопасности всей энергосистемы Юга страны.