Катар намерен увеличивать объемы производства СПГ

Доха, , 10:58 — REGNUM В последнее время все новости о новых проектах заводов по сжижению природного газа сосредоточены на том, что происходит в России и в США. До каких объемов вырастет производство, в какие сроки это произойдет, куда пойдут потоки поставок, какими маршрутами. Безусловно, очень интересная тема.

Но стоит отдавать себе отчет в том, что и Россия, и США — новички на рынке, «некоронованным королем» которого долгие годы остается Катар. На территории Штатов работают два завода по крупнотоннажному сжижению общей мощностью 24 млн. тонн, в России тоже два, с выходом «Ямал-СПГ» на полную мощность производство достигнет 29 млн. тонн СПГ в год. А где-то там, вдалеке, работают заводы Катара, который на собственных танкерах доставляет по всему миру свой СПГ в количестве 77 млн. тонн ежегодно. Так что происходящее на рынке производства СПГ — это не только конкуренция Америки и России друг с другом, но еще и своеобразная «гонка за лидером».

Но у лидера рынка чувства расслабленности нет и в помине. 27 сентября Qatar Petroleum приняла решение увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 110 млн тонн в год, добавив еще одну очередь по сжижению. В начале прошлого года, после дополнительных разведочных работ на месторождении «Северное» (оно же — «Южный Парс»), Катар отменил мораторий на увеличение объемов разработки. Весной этого года Qatar Petroleum объявляла, что дополнительно планируется построить мощности на 23 млн тонн СПГ в год, при этом в проекте нового завода предполагалось строительство трех очередей на 7,8 млн тонн в год каждая, и вот теперь принято решение, что производственных линий будет четыре. С добавлением 4-й очереди новый проект (по расширению мощности) будет производить 32 млн тонн СПГ в год, а также 4 тыс. тонн в сутки этана, 260 тыс. баррелей в сутки конденсата, 11 тыс. тонн в сутки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 20 тонн в сутки гелия. Первый СПГ с этого нового проекта, как ожидается, пойдет в конце 2023 года. Реализацией проекта будет заниматься дочерняя компания Qatar Petroleum — Qatargas.

Таким образом, дополнительные мощности могут составить до 31,2 млн тонн СПГ в год, то есть увеличение производства в Катаре составит 43% по сравнению с текущей мощностью в 77 млн тонн СПГ в год.

Оценивая перспективы России на мировом рынке СПГ, предстоящую борьбу за его сегменты, в первую очередь нужно следить не за тем, что и как строится на территории США. У американских заводов владельцами будут разные частные компании с их собственными экономическими интересами и планами. В Катаре производство СПГ на все 100% государственное, целый флот газовозов — государственный, торговля тоже ведется государством. В результате, в отличие от ситуации с США, Катар действительно способен организовать целенаправленные поставки на тот или иной региональный рынок, расправившись при этом с любыми потенциальными конкурентами.