В Калининградской области выросло производство практически всей продукции

Калининград, , 10:53 — REGNUM Практически все категории продукции, которая производится в Калининградской области, за восемь месяцев 2018 года показали рост, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября. Об этом говорится в выпущенном сборнике «Социально-экономическое положение Калининградской области в январе-августе 2018 года» территориального отделения Федеральной службы государственной статистики РФ.

Так на 8,9% увеличилось производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и прочих животных, на 11% — рыбных консервов, на 19,3% сливочного масла, на 6,7% сыра и творога. И так практически по всем категориям — рост хотя бы на 2−4%. Самый высокий рост производства пищевых продуктов отмечен в производстве кулинарных мясных изделий — сразу на 80,7%.

Снизились показатели производства мясных консервов (минус 19,1%), кондитерских изделий (минус 37,1%), комбикорма (минус 6,5%), в ещё нескольких категориях отмечен незначительный спад в 1−2%.

Росло производство всей без исключения текстильной промышленности. Производство постельного белья увеличилось на 10,9%, спецодежды на 1,5%, трикотажных и вязанных изделий на 4,4%, чулочно-носочных изделий на 31%.

На 25,8% сократились объёмы производства изделий из дерева и обработки древесины. Однако значительно увеличилось производство ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона — рост на 45%. Увеличивались темпы производства упаковочных изделий и пластмассы, оконных блоков, конструкций из чёрных металлов, консервных банок, телевизоров, производства мебели.

В целом производство пищевых продуктов за восемь месяцев выросло на 7,6%, напитков на 16%, химических веществ и продуктов на 44,8%, металлургия подросла на 4,7%, автотранспортных средств на 35,2%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха подросло на 35,8%, производство, передача и распределение электроэнергии увеличилось на 51,9%. Самое большое падение зафиксировано в категории производство компьютеров, электронных и оптических изделий — минус 11,7%.