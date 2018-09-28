В Казахстане назвали самые востребованные профессии

Астана, , 10:33 — REGNUM Самыми востребованными специалистами в Казахстане являются представители IT-индустрии, передает 28 сентября телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные исследования «HeadHunter Казахстан».

Высокий спрос на рынке труда также сохраняется в секторе продаж и маркетинга. Аналитики считают, что бухгалтеры и административный персонал окажутся не востребованными на рынке труда.

Напомним, в 2017 году на программу переподготовки кадров было выделено 14,5 млрд тенге ($40 млн). Деньги были потрачены на обучение 100 тыс. человек. После обучения устроиться на работу смогли 58% прошедших курсы. В 2018 году в рамках программы развития занятости выделено 110 млрд тенге ($304 млн).

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