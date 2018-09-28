В Рязани хотят получить федеральные деньги на туркластер «Касимовский»

Касимов, Рязанская область, , 10:27 — REGNUM Рязанские власти надеются, что проект создания туристического кластера «Касимовский» попадет в федеральную целевую программу. Об этом 27 сентября на встрече с предпринимателями, работающими в сфере туризма, сообщил глава региона Николай Любимов. По словам губернатора, на вхождение в программу позволяет надеется реализация проекта «Кластер «Рязанский», в который до конца 2018 года должно быть вложено не менее 3 млрд рублей из внебюджетных источников.

«Включение проекта «Кластер «Рязанский» в соответствующую федеральную целевую программу позволило значительно увеличить туристический поток. Кроме того, мы добились привлечения около 2,6 млрд рублей внебюджетных средств. До конца 2018 года эта сумма превысит 3 млрд рублей. Такие результаты позволяют нам надеяться, что мы попадем и в следующую ФЦП с проектом «Кластер «Касимовский», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

Кроме того, Николай Любимов отметил, что туризм в регионе рассматривается как «один из стратегических приоритетов», при этом упор необходимо делать на развитие инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, что Касимов — единственный в Рязанской области город, который имеет статус исторического поселения. Он был основан в 1152 году. В XV в. он был подарен татарскому хану, из-за чего в городе сейчас есть как христианские, так и мусульманские памятники. К примеру, сохранилась Ханская мечеть со старейшим в России минаретом XV в. Проект туристического кластера включает в себя создание новых гостиниц и туристических объектов и реставрацию памятников. Отметим, что ранее в Рязанской области началось создание туристического кластера «Рязанский».

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