Берлин, , 10:11 — REGNUM (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Счетная палата ФРГ критикует за бесхозяйственность министра экономики и энергетики Петера Альтмайера — в его ведомстве царит беспорядок, передает немецкий телеканал N-TV 27 сентября.

В отчете счетной палаты делается следующий вывод: министерство тратит слишком много средств на программу перехода на альтернативные источники энергии, но результатов это не приносит.

«Это также связано с недостатками в координации и контроле за переходом на альтернативные источники энергии в федеральном министерстве экономики», — говорится в докладе.

В прошлом году министерство потратило на программу €34 млрд, за пять лет — €160 млрд. «Проект века» не оправдался: количество выбросов вредных для климата газов не сокращается.

Без улучшения координации и управления может возникнуть впечатление, что Германия не в состоянии успешно организовать энергетическую и социальную трансформацию общества, делают вывод эксперты в счетной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, счетная палата призвала пересмотреть правила пожизненного материального обеспечения бывших канцлеров, поскольку они тратят деньги налогоплательщиков в собственных интересах.

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