Рязанский губернатор надеется на мировых инвесторов

Рязань, , 09:53 — REGNUM Подписанные с инвесторами соглашения о сотрудничестве позволяют Рязанской области надеяться на увеличение объема инвестиций в три раза уже к 2020 году. Об этом со ссылкой на губернатора Николая Любимова сообщила 27 сентября пресс-служба правительства региона. При этом пока на региональном рынке пока нет мировых игроков.

«Пока на нашем рынке нет крупнейших мировых игроков, но подписанные нами соглашения о сотрудничестве в этом и прошлом году, а это более 100 млрд рублей, позволяют надеяться на то, что объем инвестиций в регионе будет увеличен в три раза уже к 2020 году. Для наращивания инвестиционной активности в области созданы все необходимые институты для того, чтобы инвестору в регионе понравилось», — сказал Николай Любимов.

ИА REGNUM напоминает, что задачу утроить инвестиции за три года Николай Любимов поставил еще в 2017 году, когда только был назначен на пост врио губернатора. В 2017 году сумма вложений в регион составила 51 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом, их объем увеличился на 30%. В феврале 2018 года, выступая перед жителями области, Николай Любимов заявил, что в планах на год — привлечение 100 млрд рублей инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Чудес не бывает: год рязанского губернатора