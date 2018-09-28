Активы пенсионного фонда Казахстана превысили $24 мдрд

Астана, , 09:47 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2018 года стоимость инвестиционных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана составила 8,8 трлн тенге ($24,3 млрд), что на 12,7% больше, чем 1 сентября 2017 года. Об этом 28 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные ЕНПФ.

В структуре инвестиционного портфеля 47,3% составляют государственные ценные бумаги Казахстана, ценные бумаги казахстанских компаний — 23,9%, ценные бумаги иностранных государств — 13,5%, депозиты — 9,8%, другие финансовые инструменты — 5,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года инвестиционный доход ЕНПФ Казахстана составил 619,4 млрд тенге ($1,7 млрд), что на 46% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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