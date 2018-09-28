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Правительство РФ намерено изменить формулу расчета пенсий — СМИ

Экономика

Коррекция формулы расчета страховых пенсий является одной из мер изменения российской пенсионной системы

Москва, 28 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  В России может измениться формула расчета страховых пенсий, данный вопрос в настоящее время проходит обсуждение в правительстве РФ. Об этом пишут 28 сентября «Ведомости».

По сведениям источников издания, изменение указанного алгоритма является одной из мер реформы российской пенсионной системы, которая содержится в одобренных правительством России «Основных направлениях деятельности правительства РФ» до 2024 года.

Отмечается, что документ предполагает улучшение «основных параметров распределительного компонента пенсионной системы», которое будет сделано с учетом «демографических и экономических условий».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября российские парламентарии приняли в третьем, окончательном чтении закон о повышении в России пенсионного возраста. Все члены «Единой России» поддержали законопроект, кроме депутата Натальи Поклонской. Кроме того, проголосовали против реформы оппозиционные парламентские фракции КПРФ и ЛДПР.

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Правительство России
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