Пошли в наступление: что происходит с ценами на бензин

Светлана Шаповалова, , 11:09 — REGNUM

Несмотря на то что ситуация с бензином и дизельным топливом в России остаётся крайне напряжённой, чиновники, которые в начале лета перевели внутренний топливный рынок на «ручное управление», заморозив взлетевшие цены, так и не решились предпринять что-то стоящее для стабилизации обстановки.

«Будем требовать»

Но теперь даже антимонопольщики, которые ранее заявляли, что не видят предпосылок для дальнейшего роста бензиновых цен, не на шутку обеспокоились.

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«Нефтеперерабатывающие компании в России должны незамедлительно переориентировать часть своих поставок на российский рынок. Если они этого не сделают, мы будем требовать принятия законодательных мер и закрепления прямой нормы о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке — либо через биржу, либо через прямые поставки», — заявил на днях в интервью газете «Коммерсантъ» глава ФАС Игорь Артемьев.

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Но в условиях слабеющего рубля и растущей цены мировой нефти сложно представить, что, услышав такое заявление, руководители крупнейших нефтяных компаний проникнутся важностью момента и перестанут зарабатывать сверхприбыль за счёт экспорта.

Вместо того чтобы ограничить экспорт (такая законодательная норма предусмотрена), чиновники изобрели новый «велосипед», обнародовав инициативу о законодательном закреплении поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи.

Будем штрафовать

На этой неделе была озвучена ещё одна инициатива ФАС по наведению порядка на топливном рынке. Речь идёт о возможном распространении так называемых оборотных штрафов (не только за некачественное топливо, как было в начале года), но и за его недолив на АЗС. Недобросовестных владельцев заправок хотят наказывать штрафами в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. За повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб.

Тема имеет прямое отношение к бензиновому ажиотажу потому, что некоторые участники рынка утверждают, что в отдельных случаях недолив начался по причине бедственного положения частных компаний (60% рынка). Вследствие заморозки розничных цен и нехватки достаточного объема топлива в мелкоооптовом сегменте стоимость бензина и дизтоплива на АЗС стала ниже, чем мелкоооптовая на товарно-сырьевой бирже, вот и стали независимые АЗС говорить о скором разорении. Впрочем, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко далёк от мнения, что проблема с недоливом топлива на АЗС настолько масштабна, что возникла необходимость ведения оборотных штрафов.

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«Дело в том, что за последние 1,5−2 года нефтяные компании вынуждены работать вне всех рыночных механизмов. Соответственно, где-то на частных АЗС возможно отклонение от требований. Представьте: стоит АЗС, которая проливает (условно) одну тысячу литров в день, и к ней приехали с проверкой и говорят: «Вы недолили на 25 миллиграммов и 35 — и вам нужно заплатить 500 тысяч рублей». У этой АЗС прибыль в течение года может быть 100 тысяч рублей, а может и не быть. Это лучше сразу заколотить заправку досками и уйти», — пояснил ИА REGNUM Юрий Матвейко.

Качество снижается

Кто-то разоряется и уходит с рынка, но есть и такие предприниматели, которые в условиях кризиса переориентировались на низкопробную продукцию. С начала 2018 года Росстандарт проверил почти 2,1 тыс. организаций нефтепродуктообеспечения. В итоге оказалось, что доля нарушений среди АЗС составила 7,1%. Доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива — 3,9%.

Как пояснил начальник Управления государственного надзора и контроля Росстандарта Александр Кузьмин, резкое увеличение суммы административных штрафов связано с введением в январе 2018 года «оборотных» штрафов для борьбы с фальсифицированным топливом.

Любопытно, что первый «оборотный» штраф в отношении АЗС был наложен в Сибирском федеральном округе на сумму 867 тыс. рублей. Средний размер назначаемого сегодня «оборотного» штрафа составил 570 тыс. рублей.

Налоговый маневр — цены вверх

С 2019 года правительство пообещало завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли. Напомним, он предполагает снижение предельной ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, причем ставки будут постепенно снижены с 30 процентов до нуля. Одновременно с этим будет повышаться ставка налога на добычу полезных ископаемых (этот процесс будет реализовываться до 2024 года включительно).

По задумке правительства РФ это должно привести к тому, что Россия больше не будет зависеть от колебаний стоимости нефти на мировом рынке путем фактического выравнивания внешних и внутренних цен. В таком случае цены на бензин просто не могут остаться на прежнем уровне по причине влияния всё тех же факторов (санкции, оставленный рубль и высокая цена мировой нефти).

«Многое здесь будет зависеть от конъюнктуры, поскольку если мы увидим резкий рост цен на нефть и продолжение ослабление рубля, то обратный акциз не поможет удержать цены на нефть в пределах инфляции. Например, если нефть будет стоить 100 долларов, а доллар на нашем внутреннем рынке обходиться в сто рублей», — отметил старший аналитик по нефтегазовому сектору «Райффайзенбанка» Андрей Полищук, слова которого цитирует «Экономика сегодня».

Напомним, розничные цены на бензин в России сейчас искусственно сдерживают владельцы крупнейших нефтяных компаний в обмен на понижение топливных акцизов. Эта временная мера уже должна была быть отменена, но поскольку макроэкономическая ситуация не изменилась, в правительстве рассматривают вопрос о субсидировании бензиновых цен.

«В России сейчас введено ручное регулирование цен на бензин, а оптовые цены продолжают расти. Поэтому те усилия, которые сегодня предпринимает Министерство энергетики РФ, направлены на то, чтобы нефтяники, получив определенные льготы в виде того же обратного акциза, не повышали оптовые цены на бензин и другие нефтепродукты», — пояснил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Всё на уровне

Как и в первом полугодии 2018 года, когда произошёл резкий рост цен на моторное топливо и возникла реальная необходимость в грамотных действиях регуляторов — ФАС и Минэнерго — так и сейчас, накануне нового витка топливного кризиса, правительство вновь делает вид, что ничего серьёзного не происходит, а поэтому не спешит повышать для нефтяников экспортную пошлину. Иначе как объяснить слова министра энергетики РФ Александра Новака, который, выступая 26 сентября в Совете Федерации, заявил, что стоимость российского бензина в настоящее время находится на том же уровне, что и в конце мая 2018 года? Средняя цена на дизельное топливо в России, по его словам, составляет примерно 44,3 рубля; на бензин — 41,5. Но даже Росстат, публикуя данные о динамике потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо, известил, что с 17 по 23 сентября 2018 года увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 18 центрах субъектов Российской Федерации.

Более всего цены на него выросли в Петрозаводске — на 0,6%, Владимире — на 0,5%, Кызыле и Благовещенске — на 0,4%.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо (по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации) в процентах 10 сентября 17 сентября 24 сентября 24 сентября 2018 г. к концу к предыдущей дате регистрации августа 2018 г. декабря 2017 г. Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,0 100,0 108,9 в том числе: марки АИ-92 100,0 100,0 100,0 100,0 109,1 марки АИ-95 100,0 100,0 100,0 100,1 108,9 марки АИ-98 100,0 100,0 100,0 100,1 107,4 Дизельное топливо 100,1 100,1 100,1 100,2 110,0

К чему приведёт такая государственная тактика, представить несложно: нефтяные компании ещё больше увеличат свою прибыль за счёт экспорта и планируемых субсидий из госбюджета, независимые нефтяные предприятия пойдут на дно или будут торговать «левым» топливом. А стоимость бензина и дизельного топлива всё равно пойдёт вверх: «экономика» пошла в наступление, под её напором «ручному управлению» не долго быть осталось.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации1) на 24 сентября 2018 года рублей за литр Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,23 41,35 44,56 49,87 44,54 Центральный федеральный округ 43,65 41,55 45,11 50,91 44,09 Белгород 42,62 40,91 44,10 49,64 44,50 Брянск 42,07 40,92 43,99 48,68 44,69 Владимир 43,27 41,72 44,94 48,85 45,50 Воронеж 44,40 42,19 45,51 49,44 44,05 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 41,15 39,82 42,79 47,79 42,49 Кострома 42,28 41,23 43,26 45,95 43,66 Курск 43,56 41,05 44,30 49,68 44,46 Липецк 43,06 41,29 44,91 49,55 44,19 Московская область 43,76 41,49 45,11 51,32 44,03 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 42,01 40,79 43,52 49,70 43,41 Смоленск 43,05 41,21 44,71 47,63 44,00 Тамбов 42,75 41,41 44,66 49,24 43,96 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 43,99 41,46 44,65 50,32 44,24 Ярославль 41,65 40,34 42,91 47,12 43,18 Москва 45,67 42,17 45,90 51,41 44,30 Северо-Западный федеральный округ 43,83 41,73 44,94 51,51 45,48 Петрозаводск 42,58 41,19 44,66 49,10 46,35 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,69 43,94 47,59 … 49,95 Вологда 43,16 42,30 44,46 48,70 45,68 Калининград 45,33 43,10 45,57 51,76 45,43 Ленинградская область 43,21 41,72 44,62 51,39 44,74 Мурманск 44,31 42,36 45,26 47,90 47,51 Великий Новгород 43,67 40,93 43,94 51,63 44,56 Псков 43,44 40,94 44,19 49,31 44,50 Санкт-Петербург 44,58 41,75 45,10 51,98 45,08 Южный федеральный округ 44,53 42,66 46,25 50,72 44,25 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 43,94 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,29 Симферополь 48,76 46,21 49,23 55,54 49,06 Краснодар 44,80 42,79 46,33 50,28 43,49 Астрахань 43,22 41,64 45,22 48,66 43,59 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,12 42,81 46,14 50,55 43,79 Севастополь 46,51 45,26 47,66 55,59 47,63 Северо-Кавказский федеральный округ 44,32 42,59 45,67 49,53 42,38 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 44,32 Назрань 41,14 39,90 41,88 … 37,01 Нальчик 45,32 42,36 45,99 51,29 43,68 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,00 42,28 44,73 51,33 43,17 Грозный 42,53 41,32 43,43 46,73 38,66 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,52 40,80 43,90 49,17 43,66 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,34 40,85 44,02 50,02 44,47 Саранск 41,74 40,03 43,75 47,14 44,16 Казань 41,89 40,47 43,07 49,49 42,99 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 Чебоксары 43,74 40,85 44,03 49,74 44,65 Пермь 43,34 41,21 44,24 49,33 45,07 Киров 42,57 41,31 44,40 50,95 44,66 Нижний Новгород 43,35 41,05 44,25 48,17 43,68 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 Пенза 42,29 40,80 43,81 48,17 43,26 Самара 42,85 40,67 43,73 50,04 42,91 Саратов 42,67 41,38 44,69 49,00 43,10 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,07 Уральский федеральный округ 41,94 40,21 43,21 48,49 44,35 Курган 41,42 39,57 42,43 46,81 43,44 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,74 40,43 43,56 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,17 43,65 45,61 48,90 48,48 Салехард 41,75 41,44 42,44 … 44,79 Челябинск 40,56 39,13 42,62 47,94 43,55 Сибирский федеральный округ 41,83 40,50 42,86 46,65 45,06 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,14 40,14 42,42 45,84 44,50 Кызыл 43,13 42,17 44,17 48,32 47,26 Абакан 41,43 40,56 42,29 45,40 45,33 Барнаул 41,00 40,27 42,26 47,08 43,81 Чита 44,55 43,23 44,97 47,72 49,24 Красноярск 41,77 40,72 43,09 47,65 46,05 Иркутск 42,41 41,00 42,86 45,80 44,77 Кемерово 41,83 39,97 42,46 46,79 44,09 Новосибирск 41,53 40,28 43,23 47,56 45,53 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,72 40,01 42,06 46,37 45,26 Дальневосточный федеральный округ 43,97 42,86 44,85 46,59 48,06 Якутск 51,81 51,33 51,89 53,16 53,49 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,04 41,80 43,24 45,83 45,70 Хабаровск 41,40 40,80 42,63 43,42 44,48 Благовещенск 43,19 41,64 43,94 46,40 45,71 Магадан 50,33 49,52 51,56 … 55,39 Южно-Сахалинск 46,32 44,69 46,39 51,35 49,91 Биробиджан 42,90 41,82 43,74 44,20 45,75 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

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