В свободном порту Владивосток запускают производство шоколадных яиц

Владивосток, , 09:19 — REGNUM Производитель кондитерских изделий, резидент свободного порта Владивосток (СПВ) запускает производство шоколадной продукции — шоколадных яиц с игрушкой-сюрпризом внутри и печенья, сообщает 28 сентября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Объем инвестиций в проект составил 73,2 млн рублей — вдвое больше, чем было заявлено на старте. Создание производства обеспечит рабочими местами 29 человек.

В настоящее время цех укомплектован полуавтоматической линией, система подачи, охлаждения и упаковки. Представитель предприятия сообщил, что стартовый объем выпуска составит 5000 яиц в день, а в будущем будет увеличен до 20 000 штук.

Отмечается, что в сентября 2017 года был отмечен рекорд по потреблению шоколадных кондитерских. Тогда на каждого жителя России пришлось 4,9 кг сладостей в течение года.

В настоящее время на территории СПВ по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 905 резидентов, реализующих проекты с общей суммой инвестиций около 530 млрд рублей и перспективой создать более 53 600 новых рабочих мест. Из них 82 проекта уже запущены.

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