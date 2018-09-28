Рынок труда Казахстана окажется под давлением высокой рождаемости

Астана, , 09:22 — REGNUM Рост рождаемости в 2000-годах окажет дополнительную нагрузку на рынок труда в Казахстане, сообщает 28 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Ерболата Досаева.

28 сентября состоялись слушания в Мажилисе парламента Казахстана по проблемам и развитию сферы занятости. Заместитель главы правительства отметил, в республике необходимо создавать рабочие места, соответствующие требованиям рынка, и готовить квалифицированные кадры.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Казахстана утвердило дорожную карту по обеспечению занятости и социализации молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.

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