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Работы на объекте «Обход Хабаровска» будут завершены на 30% в этом году

Экономика

Строительство магистрали завершится в конце 2020 года

Хабаровск, 28 сентября 2018, 09:16 — REGNUM  Объем выполненных работ на строительстве автомобильного обхода Хабаровска достигнет 30% в этом году. Строители обещают уложиться в сжатые и жесткие сроки, сообщает 28 сентября пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на участников проекта.

«Ни дня больше, с его вводом в работу никто затягивать не собирается», — прокомментировал ход работ первый заместитель руководителя Краевого центра развития государственно-частного партнерства Данил Григорьев.

Он добавил, что без поддержки федерального бюджета такой масштабный проект реализовать было невозможно, а средства на стройку были направлены в том числе из тех, что собраны в системе «Платон».

Автомобильный обход Хабаровска — 27-километровая трасса (с учетом развязок и подъездных путей ее протяженность составляет почти 50 км). Скоростную магистраль планируют сдать в эксплуатацию ровно через 2 года. В рамках проекта будет построено 24 моста и путепровода и пять транспортных развязок.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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