В Красноярске до конца года снесут десятки аварийных домов

Красноярск, , 09:14 — REGNUM В Красноярске до конца 2018 года планируют снести 73 аварийных дома и расселить из них около 1850 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 сентября, в краевом правительстве.

По данным администрации города, 70 домов расселят за счёт краевого бюджета, три — на средства муниципалитета. На сегодняшний день заключено два муниципальных контракта на снос 15 ветхих домов в Центральном, Октябрьском и Свердловском районах. Контракты на снос ещё 29 жилых домов планируют подписать в начале октября. Подрядчик, которого определят с помощью торгов, займётся разбором 17 многоквартирных жилых домов.

Власти Красноярска уточняют, что с 2017 года приобрели 280 квартир. Ещё 224 собственника получили выплаты. До конца текущего года планируется переселить около 100 семей.

По словам заместителя главы Красноярска Олега Животова, чтобы расселить официально признанные аварийными дома в столице края, необходимо не менее 7,5 млрд рублей.

«На сегодняшний день в официальном списке аварийных домов числится 454 объекта, из них включено в программы 105. Остальные 349 бараков ждут своей очереди на расселение, и перечень их периодически пополняется», — отметил чиновник.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, краевые власти подчёркивают, что снос ветхого жилья напрямую связан с вопросом экологии. Ведь параллельно ведётся борьба с малыми котельными. За последние пять лет на снос ветхих домов в крае потратили порядка 9 миллиардов рублей (примерно половина денег — из федерального бюджета).

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