Новый завод по переработке минтая запустили на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 28 сентября 2018, 08:56 — REGNUM На Камчатке создано новое предприятие. Современный завод по переработке минтая мощностью от 100 т готовой продукции в сутки компания «Витязь-Авто» построила на территории опережающего развития «Камчатка» — в селе Устьевое Соболевского района. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Читайте также: Резидент ТОР «Камчатка» построит круглогодичный тепличный комбинат
Как уточнили в агентстве приоритетных проектов развития Камчатского края, предприятие полностью готово к выпуску широкого ассортимента рыбной продукции. Общий объём средств, которые инвестор намерен вложить в проект, составит почти 294 млн рублей. Также будет создано 340 рабочих мест.
Ассортимент продукции нового завода широкий: филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, тушки потрошёные, а также рыбный фарш и рыбная мука из минтая, трески и лососевых пород рыб.
Также в сюжете: Резидент ТОР «Камчатка» построит рыбоводный комплекс за 2,8 млрд рублей
«Это девятый реализованный в рамках ТОР «Камчатка» проект. Компании уже инвестировали 4,23 миллиарда рублей, создали 332 рабочих места», — сказала руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.
Всего в рамках территории опережающего социально-экономического развития реализуются 72 проекта с планируемым объемом вложений 31,2 млрд рублей.
Напомним, что в июне 2017 года проект по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в селе Устьевое получил статус особо значимого инвестиционного проекта.