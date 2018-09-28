Новый завод по переработке минтая запустили на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 08:56 — REGNUM На Камчатке создано новое предприятие. Современный завод по переработке минтая мощностью от 100 т готовой продукции в сутки компания «Витязь-Авто» построила на территории опережающего развития «Камчатка» — в селе Устьевое Соболевского района. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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Как уточнили в агентстве приоритетных проектов развития Камчатского края, предприятие полностью готово к выпуску широкого ассортимента рыбной продукции. Общий объём средств, которые инвестор намерен вложить в проект, составит почти 294 млн рублей. Также будет создано 340 рабочих мест.

Ассортимент продукции нового завода широкий: филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, тушки потрошёные, а также рыбный фарш и рыбная мука из минтая, трески и лососевых пород рыб.

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«Это девятый реализованный в рамках ТОР «Камчатка» проект. Компании уже инвестировали 4,23 миллиарда рублей, создали 332 рабочих места», — сказала руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.

Всего в рамках территории опережающего социально-экономического развития реализуются 72 проекта с планируемым объемом вложений 31,2 млрд рублей.

Напомним, что в июне 2017 года проект по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в селе Устьевое получил статус особо значимого инвестиционного проекта.