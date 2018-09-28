В УК новосибирского Промышленно-логистического парка сменится директор

Новосибирск, , 08:42 — REGNUM В Промышленно-логистическом парке, который был создан правительством Новосибирской области в 2007 году и который располагается в посёлке Толмачёво, в ближайшее время сменится директор. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни». По сведениям издания, Ирина Бокова, которая получила должность гендиректора управляющей компании ПЛП чуть меньше двух лет назад, уступит пост Александру Гоманову.Отметим, что УК контролирует Агентство инвестиционного развития.

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«Бокова сменила на посту гендиректора Евгения Попова, который, однако, остался работать в управляющей компании заместителем гендиректора по масштабным инфраструктурным проектам. Так во главе УК оказалось двое строителей. До открытых конфликтов руководителей дело не доходило, и, тем не менее, наличие двух авторитетных мнений, порой противоречащих друг другу, иногда сказывалось на рассмотрении вопросов, — пишет ЦДЖ. — В 2017 году обновилось руководство АИР. Гендиректором агентства был назначен Александр Зырянов, он же возглавил совет директоров УК ПЛП. (…) правительство Новосибирской области решило укрепить руководство УК».

Сегодня, 28 сентября, должен состояться совет директоров УК, на котором и буду прекращены полномочия Ирины Боковой.

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Отметим, что новосибирские власти рассчитывали, что ПЛП будет одной из главных точек роста региональной экономики. Но позже выяснилось, что траты на его развитие требуют жёсткого контроля. В июне 2013 года Контрольно-счетная палата области по результатам аудиторской проверки сообщила о найденных при реализации проекта нарушениях: затраты на создание объектов парка значительно уступают объёму выделенных на это средств; большинство построенных объектов не введены в эксплуатацию вовремя и т.д.

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В 2016 году сообщалась, что в ближайшие годы инвестиции в Новосибирскую область будут сокращаться. На октябрь 2017 года ПЛП насчитывал 13 компаний-резидентов, представляющих различные отрасли. Ими совместно с пользователями инфраструктуры парка было освоено более 29 миллиардов рублей инвестиций, создано порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест. По итогам 1 полугодия 2017 года ими было уплачено более 150 миллионов рублей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В последующий год в ПЛП произошли существенные изменения — с начала 2018 года прибавились сразу шесть резидентов, на площадке ведутся масштабные строительные работы и одновременно ведутся переговоры с новыми потенциальными инвесторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в регионе работают над реализацией проектов создания территорий опережающего социально-экономического развития в Линёво и Горном.

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