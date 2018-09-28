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Инвестиционный доход пенсионного фонда Казахстана вырос на 46%

Экономика

Суммарные пенсионные накопления с начала года выросли на 13%

Астана, 28 сентября 2018, 08:38 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана увеличился на 46%, до 619,4 млрд тенге ($1,7 млрд), сообщает 27 сентября ассоциация финансистов республики.

По состоянию на 1 сентября 2018 года число вкладчиков пенсионного фонда составило 10 253,8 тыс. человек. Доля вкладчиков по обязательным пенсионным взносам составила 95,1%.

Суммарные пенсионные накопления граждан Казахстана составили 8 793 млрд тенге ($24,28 млрд), что на 13% больше, чем в начале года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года инвестиционные доходы ЕНПФ составили 378 млрд тенге ($1,04 млрд), что на 70% больше, чем в январе — июне 2017 года.

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Экономика Казахстана
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