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Кредитная задолженность казахстанского бизнеса превысила $47 млрд

Экономика

На малые предприятия приходится 52% всех кредитов

Астана, 28 сентября 2018, 08:23 — REGNUM  По итогам семи месяцев 2018 года совокупная ссудная задолженность на рынке бизнес-кредитования Казахстана составила 17 трлн тенге ($47 млрд), что на 4% больше, чем в начале года. Об этом 28 сентября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные первого кредитного бюро республики.

На малые предприятия приходится 52% всех кредитов, на крупный бизнес — 20,2%, на юридические лица — 13,4%, на средние предприятия — 9,3%, на ИП — 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2018 года судный портфель банков второго уровня Казахстана составил 13 485,6 млрд тенге ($37,8 млрд по курсу на 25 сентября), что на 0,1% меньше, чем в январе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ссудный портфель банков Казахстана сохранился на уровне $38 млрд

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Банковское дело
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