В Курганской области будут производить битум

Курган, , 08:20 — REGNUM Башкирское предприятие ООО «БитумОйл» планирует в 2019 году вложить порядка 100 млн рублей в предприятие в Курганской области. Регион готов поддержать любых инвесторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе зауральского правительства.

Совет директоров ООО «БитумОйл» рассматривает возможность выпуска и хранения в Зауралье битумных материалов. Если по данному вопросу будет принято положительное решение, запуск предприятия произойдет уже летом 2019 года. В планах — 25, а затем и 50 рабочих мест и около 100 млн рублей инвестиций. В правительстве региона, в свою очередь, заявили, что рады любым инвесторам — и крупным, и мелким, и устроили рекламу местной инфраструктуры и спектра возможностей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Курганской области решили любой ценой подняться в Национальном рейтинге инвестиционного климата 2018 года.

Напомним, что для привлечения инвесторов 16 марта 2018 года в регионе созданы территории опережающего экономического развития: в городе Далматово и рабочем поселке Варгаши. После переговоров с потенциальными инвесторами предполагалось, что ТОСЭР принесут в Зауралье более 2 млрд инвестиций и около 500 рабочих мест. Однако пока в качестве инвесторов ТОСЭР рассматриваются только три местных предприятия — «Индустрия ПРО», Курганский завод металлоконструкций и компания «Промыслы Далматовского монастыря», готовые вложить в общей сложности порядка 36 млн рублей и создать 30 рабочих мест.