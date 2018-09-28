Завод-производитель труб из Казани банкротить передумали

Казань, , 08:11 — REGNUM Арбитражный суд Татарии прекратил производство по иску с требованием обанкротить ООО «Казанский завод теплоизолированных труб» — производителя труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали. Попытку обанкротить предприятие сделала компания из Санкт-Петербурга. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, иск к молодому предприятию, работающему в столице Татарии лишь четвёртый год, подало ООО «Газэкострой», специализирующееся на инженерных изысканиях в строительстве. В суд исковое заявление поступило 11 июля 2018 года, 19 июля его приняли к производству. Заседание суда по вопросу обоснованности претензий было отложено, а в конце сентября 2018 года производство по делу было прекращено. Подробности неизвестны, решение суда пока не изготовлено.

Компания «Казанский завод теплоизолированных труб» учреждена в марте 2015 года, уставный капитал — 10,1 тыс. рублей, единственный фактический владелец — Максим Сулейманов. Он входит в состав участников общества как физлицо и через второго участника — ООО «Энергетическая сервисная компания», которая полностью принадлежит ему. Генеральный директор завода — Дамир Хайруллин. ООО «Энергетическая сервисная компания» специализируется на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, ООО относится к среднем предприятиям.

Ранее Максим Сулейманов был совладельцем ООО Научно-производственное объединение «Энергоинновации», ликвидированного в 2017 году — спустя два года после создания. Основной вид деятельности ликвидированной компании — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.