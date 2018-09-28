Пятница, 28 Сентября 2018 года
08:50:44 МСК

Завод-производитель труб из Казани банкротить передумали

Экономика

Производство по делу прекращено

Казань, 28 сентября 2018, 08:11 — REGNUM  Арбитражный суд Татарии прекратил производство по иску с требованием обанкротить ООО «Казанский завод теплоизолированных труб» — производителя труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали. Попытку обанкротить предприятие сделала компания из Санкт-Петербурга. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Компания из Санкт-Петербурга банкротит трубный завод в Казани

Напомним, иск к молодому предприятию, работающему в столице Татарии лишь четвёртый год, подало ООО «Газэкострой», специализирующееся на инженерных изысканиях в строительстве. В суд исковое заявление поступило 11 июля 2018 года, 19 июля его приняли к производству. Заседание суда по вопросу обоснованности претензий было отложено, а в конце сентября 2018 года производство по делу было прекращено. Подробности неизвестны, решение суда пока не изготовлено.

Компания «Казанский завод теплоизолированных труб» учреждена в марте 2015 года, уставный капитал — 10,1 тыс. рублей, единственный фактический владелец — Максим Сулейманов. Он входит в состав участников общества как физлицо и через второго участника — ООО «Энергетическая сервисная компания», которая полностью принадлежит ему. Генеральный директор завода — Дамир Хайруллин. ООО «Энергетическая сервисная компания» специализируется на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, ООО относится к среднем предприятиям.

Ранее Максим Сулейманов был совладельцем ООО Научно-производственное объединение «Энергоинновации», ликвидированного в 2017 году — спустя два года после создания. Основной вид деятельности ликвидированной компании — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство юридических лиц
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить