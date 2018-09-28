Deutsche Bank включил рубль в тройку самых недооцененных мировых валют

Берлин, , 08:07 — REGNUM Аналитики немецкого Deutsche Bank включили российский рубль в тройку самых недооцененных валют в мире, сообщает 28 сентября РБК.

Отмечается, что такая оценка была сделана по методике поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER).

По словам специалистов, рубль на 15% слабее своего «справедливого курса». Также в тройку недооцененных валют вошли турецкая лира и колумбийский песо. В пятерку чрезмерно сильных валют вошли чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар и швейцарский франк.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах Московской биржи 27 сентября рубль неожиданно укрепился к доллару и евро. Несмотря на то, что повышение процентной ставки в США укрепило доллар и одновременно уронило многие мировые резервные валюты, на российскую валюту это событие практически не оказало воздействия.

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