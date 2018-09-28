В Павлодаре закрыли нелегальный завод по производству ГСМ

Астана, , 08:07 — REGNUM Служба экономических расследований департамента государственных доходов (ДГД) Павлодарской области пресекла незаконную деятельность завода по производству ГСМ, сообщает 27 сентября издание «Павлодар-онлайн» со ссылкой на руководителя управления оперативно-разыскной деятельности ДГД Максима Пахно.

Павлодарское предприятие осуществляло незаконную деятельность с 2013 по 2018 год. Руководство предприятия приписывало нефтепродуктам пин-коды низкого качества с целью их продажи по завышенным ценам.

Предприятие скрывало фактический объем производства, нарушало технологический процесс, а также легализовало украденные объемы нефтепродуктов.

Напомним, 2 августа в Актюбинске были осуждены 26 человек, обвиненные в хищении крупных партий нефти. Материалы уголовного дела составили 300 томов, а обвинительный приговор на 180 страницах зачитывался на протяжении двух дней.

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