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«Прошлогодние данные»: Голикова ответила на слова Кудрина о бедности в РФ

Экономика

Данные Кудрина относятся к 2017 году, заявила Голикова

Москва, 28 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  Данные главы Счетной пала Алексея Кудрина о высоком уровне бедности в России относятся к прошлому году, в 2018 году наметились более оптимистичные тенденции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Что касается прошедшего периода, то сейчас мы наблюдаем пусть не такую явную, как нам хотелось бы, положительную тенденцию по снижению», — цитирует Голикову РИА Новости.

Напомним, ранее Кудрин заявил, что в России уровень бедности остается высоким. По его словам, на сегодня доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн человек, что составляет 13,2% населения. При этом глава Счетной палаты отметил, что по итогам текущего года впервые за последние годы ожидается рост реальных доходов населения.

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Доходы населения
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