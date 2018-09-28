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Прикамье увеличит расходы на ликвидацию аварийного жилья на 1,1 млрд рублей

Экономика

Исполнительная власть предложила законодателям внести изменения в краевой закон о бюджете

Пермь, 28 сентября 2018, 07:44 — REGNUM  В Пермском крае почти вдвое увеличат финансирование программы по расселению аварийных домов. Проект регионального закона направлен в Заксобрание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Прикамья.

Поправки касаются двухлетнего периода, а именно 2019−2020 годов. Сумма расходов должна вырасти с 1,34 млрд рублей до 2,45 млрд рублей. Дополнительное финансирование программы позволит ликвидировать примерно 92 тыс. квадратных метров, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года.

Добавим, что в 2018 году начала действовать новая программа по ликвидации ветхого жилья. Расселению подлежат дома, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года. В 2018 году в шести муниципальных образованиях планируют расселить 19 тыс. квадратных метров.

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Ликвидация ветхого жилья
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