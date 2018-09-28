Привлечь инвесторов: нижегородские власти потратят 5 млн на презентацию

Нижний Новгород, , 07:38 — REGNUM Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области объявило открытый конкурс по организации участия региона в мероприятиях, направленных на презентацию инвестиционного потенциала. Услугу оценили в 5,15 млн рублей, итоги конкурса подведут 22 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В задачи исполнителя входит формирование предварительного плана мероприятий с учетом основных международных и межрегиональных форумов, проводимых с участием первых лиц страны и направленных на презентацию инвестиционных возможностей регионов, составление сметы, обеспечение места для размещения стенда Нижегородской области на мероприятиях, а также разработка дизайна такого стенда, подготовка и проведение деловой программы пребывания, включая организацию участия представителей министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области в мероприятиях. Помимо этого, победитель тендера должен будет организовать и провести рекламно-информационную кампанию, разработать дизайн и изготовить макет инвестиционных проектов региона для наглядной демонстрации участникам выставок, доставить всю необходимую продукцию к месту проведения, доработать мультимедийные презентации инвестиционного потенциала, разработать презентации к каждому мероприятию и организовать на местах кофе-брейки.

В 2018 году планируется участие региона минимум в 11 мероприятиях как в городах России, так и в странах СНГ, Европе, США.

Напомним, общий объем финансовых вложений организаций за первое полугодие 2018 года в регионе составил 796 707,8 млн рублей. Объём инвестиций в основной капитал за этот же период — 63 729,7 млн рублей.

В одном из своих публичных выступлений глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что «Нижегородская область — это регион, где ценят серьезных инвесторов и стараются минимизировать их риски», добавив, что область была одним «из первых регионов в стране, где инвестпроекты законодательно получили статус приоритетных и право на налоговые льготы».