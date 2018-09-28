В Москве к акции «День без турникетов» присоединятся 50 предприятий

Москва, , 07:34 — REGNUM В Москве с 4 по 6 октября пройдет акция «День без турникетов». В 2018 году акция проводится в столице в четвертый раз. В «День без турникетов» свои двери откроют порядка 50 предприятий и технопарков, сообщается на сайте мэра Москвы.

Все желающие смогут зарегистрироваться и бесплатно посетить предприятия и узнать, как делают продукты питания, напитки, часы, журналы и мебель. Так, посетители смогут увидеть, как работают 3D-сканер и 3D-принтер, освоить авиатренажер на базе кабины самолета Як-40.

На часовом заводе «Полет-Хронос» им продемонстрируют технологию нанесения изображения на циферблат. Кром того, можно будет понаблюдать, как делается офисная мебель, печатаются газеты и журналы, производится мороженое, лимонад, сок и прохладительные напитки.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая акция «День без турникетов» прошла в Москве в 2012 году, в ней приняли участи 600 человек были открыты для посещения восемь предприятий. Последняя акция прошла в мае 2018 года. В ней приняли участие более 70 предприятий. Июльская акция стала тринадцатой, в ней приняло участие более 10 тыс. человек

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