Дело о борзоте: после вмешательства Путина бизнесмен может сесть на 4 года

Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:56 — REGNUM В Свердловской области прокуратура назвала желаемый срок бизнесмена Дениса К. Обвинение требует отправить его на четыре года в колонию и обязать уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дело учредителя и руководителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов рассматривает Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Приговор вынесут 15 октября.

Напомним, это дело вызвало широкий резонанс. В июне рабочие завода написали на прямую линию с Владимиром Путиным, и заявили, что директор их завода отказывается выдавать долги по зарплате в размере более 10 млн рублей. Якобы директор готов их отдать, но лишь после того, как попросит президент России.

Владимир Путин весьма удивился такой наглости. «Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям», — сказал он 9 июля 2017 в разговоре с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и потребовал разобраться.

Уже через неделю после этого все долги рабочим были выплачены. Также оказалось, что учредитель фирмы обвинён по нескольким статьям Уголовного кодекса, и задержка с зарплатой лишь одна из них.