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Суд США обязал бразильскую Petrobras выплатить $853 млн

Экономика

По факту нарушения американского антикоррупционного законодательства

Суд США обязал бразильскую Petrobras выплатить $853 млн
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Бразилиа, 28 сентября 2018, 01:56 — REGNUM  Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras обязана выплатить штраф более $853 млн за взятки политикам страны, сообщает сайт минюста США.

Сообщается, что расследование проходило по факту нарушения американского антикоррупционного законодательства. Как заявил помощник генпрокурора США Брайана Бенцковски, работники Petrobras, в том числе и руководители, выплачивали взятки и подтасовывали бухгалтерские книги, чтобы скрыть факт коррупции.

Напомним, бразильская нефтяная компания Petrobras в 2018 году оказалась в центре коррупционного скандала. В мае 2018 года суд выяснил, что застройщик заплатил $39 млн взяток для постройки научного центра для компании. В отношении 13 человек, включая высшее руководство, были вынесены обвинительные приговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года международный арбитражный суд наложил на Petrobras штраф в размере $622 млн по иску компании Vantage Drilling.

Читайте ранее в этом сюжете: Petrobras выплатит $622 млн за нарушение контракта с Vantage

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Коррупционные скандалы в Бразилии
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