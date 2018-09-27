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Нижегородская область сохранила льготы предпенсионерам

Экономика

Закон вступит в силу с 2019 года

Нижегородская область сохранила льготы предпенсионерам

Нижний Новгород, 27 сентября 2018, 23:58 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях проект изменений в отдельные региональные законы по вопросам предоставления мер социальной поддержки в отношении граждан, достигших возраста 55 и 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном парламенте.

При достижении указанного возраста будут сохранены выплаты ветеранам труда, лицам, приравненным к ветеранам труда, ветеранам труда Нижегородской области, а также ежеквартальная денежная компенсация на проезд.

«Региональные меры социальной поддержки сохранены на прежнем уровне», — отметил спикер Заксобрания Евгений Лебедев и добавил, что принятый законопроект направлен на решение задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, для лиц предпенсионного возраста после изменения пенсионного законодательства сохранится 50%-ная льгота по транспортному налогу.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ инициировало увеличение пенсионного возраста — для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Позже президент Владимир Путин рекомендовал ввести понятие предпенсионного возраста и сохранить региональные льготы, действующие для пенсионеров, и для граждан, не вышедших на пенсию.

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Повышение пенсионного возраста
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