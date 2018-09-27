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Банковский кризис, вызванный Майданом, уничтожил 40% ВВП Украины — USAID

Экономика

Эксперты опубликовали новое исследование

Банковский кризис, вызванный Майданом, уничтожил 40% ВВП Украины — USAID
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 27 сентября 2018, 23:45 — REGNUM  Кризис украинской банковской системы 2014−2017 годов нанёс стране убытки в размере 40% годового ВВП, заявили эксперты организации USAID 27 сентября во время представления своего исследования в издании «Укринформ».

Эксперты отметили, что на рынке Украины осталось около половины банков, причём большая часть их кредитов не работают, то есть не приносят никакого дохода:

«Много из тех банков, которые остались, имеют чрезвычайно высокий уровень неработающих кредитов (56% от общей суммы кредитов и более 80% — в Приватбанке)», — рассказал авторы исследования.

Напомним, в 2017 году национальный банк Украины называл похожую цифру убытков — 38% ВВП. При этом около 90 банков страны были признаны неплатёжеспособными.

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Отметим, что ранее «Приватбанк» принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, который через него кредитовал собственные компании, не обеспечивая кредит залогом имущества. В 2016 году «Приватбанк» был национализирован, убытки государства, то есть прибыль Коломойского, составили около $500 млн.

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Банковское дело
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