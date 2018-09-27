27 районов Костромской области начали подключать к отоплению

Кострома, , 22:33 — REGNUM Треть социальных учреждений Костромской области подключены к теплу, сообщает пресс-служба губернатора области. На данный момент в регионе начали подключать к теплоснабжению 27 муниципальных образований.

В 128 социальных объектах Костромы подача тепла будет произведена в течение 3 дней, с 1 по 5 октября начнут отапливать многоквартирные дома.

Отметим, что решение о начале отопительного сезона принимают главы местного самоуправления, исходя из показателей среднесуточной температуры воздуха.

ИА REGNUM напоминает, что все города и районы Костромской области должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября. Подготовительные работы были проведены в июле — во всех муниципалитетах региона проходила опрессовка сетей.

Как сообщало областное телевидение ГТРК «Кострома», ввиду высокой аварийности в 2017 году, в областном центре будут проходить «самые масштабные работы»: будут заменены 11 километров квартальных теплотрасс и порядка 5 километров магистральных.