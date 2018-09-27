Опубликован план подъема китайского села

Пекин, , 20:19 — REGNUM В Китае совместным решением ЦК КПК и Госсовета КНР обнародован пятилетний план повышения жизнеспособности сельских районов, которым вводится в действие ряд проектов и программ, сообщает 27 сентября Синьхуа.

План рассчитан на реализацию стратегии подъема села, который был принят в октябре 2017 года на XIX съезде КПК. В нем изложены основные задачи на период с 2018 по 2022 годы, в число которых входит поддержка бизнеса, создание благоприятных условий жизни, повышение благосостояния и качества управления.

Отмечается, что преобразование сельской жизни является важным условием строительства «общества среднего достатка», которое является программной целью КПК в период правления Си Цзиньпина.