Кипрские государственные облигации перестали быть для Евробанка мусором

Никосия, , 19:56 — REGNUM Европейский Центральный банк заявил в четверг, 27 сентября, что он заново начал покупку кипрских государственных облигаций в рамках стимулирующей программы после повышения суверенного кредитного рейтинга Кипра, и пообещал «наверстать упущенное», сообщает Cyprus-Mail.

Спустя практически шесть лет признания кипрских гособлигаций «мусором», американская корпорация, занимающаяся исследованиями финансовых рынков Standard & Poor’s, наконец подняла их рейтинг обратно до инвестиционного. Фактически сразу после чего «Евросистема … возобновила закупку кипрских государственных облигаций», — говорится в заявлении ЕЦБ.

В заявлении также подчеркивается, что «темпы закупки будут учитывать специфику ситуации с ликвидностью кипрского рынка государственных облигаций при калибровке постепенного увеличения запасов Евросистемы по отношению к доле Кипра в капитале ЕЦБ». Согласно внутренним правилам европейского Центробанка, он не может держать у себя на балансе более двух третей облигаций отдельно взятой страны.

Напомним, что в 2012 году Европейский центральный банк прекратил использование государственных облигаций Кипра в качестве обеспечения по кредитам коммерческим банкам. Тогда власти Республики Кипр обратились к партнерам по еврозоне с призывом оказать стране финансовую помощь, став пятой страной еврозоны, запросившей у Брюсселя экстренную помощь, наряду с Грецией, Ирландией, Португалией и Испанией.

Читайте также: Северный Кипр: когда ждать признания?

По оценкам экспертов, объем финансовых вливаний в кипрскую экономику из Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) составил порядка 10 млрд евро.