WorldSkills после 50: «В багаже — лишь опыт и знания»

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 11:07 — REGNUM Преподаватель Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса Альфира Шалгина завоевала бронзовую награду чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» в компетенции «Cooking-Поварское дело». Золото и серебро в данной номинации были взяты специалистами из Москвы, и наряду с ними получить бронзу — весьма почётно, пояснила каменский мастер в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Сама Альфира Шалгиной обычно на уральских профессиональных конкурсах проводит мастер-классы. В Москву же она приехала с коллегами из Свердловской области практически с корабля на бал.

«Мы привезли в багаже лишь опыт и знания. Вероятность попасть на конкурс мастеров из провинции в возрасте старше 50 лет была маловероятной и приглашение стало неожиданным. Ощущения трудно передать. Дружеское тепло, праздник, обмен опытом, новая техника. Мы должны были приготовить четыре блюда, включая десерт. Если чего-то из оборудования не хватало, то на выручку приходили коллеги из Москвы. Хочу отметить высокий уровень соревнований, компетенции экспертов, авторитет соперников, которых трудно назвать таковыми — мы все очень сдружились», — делится впечатлениями каменский кулинар.

Впрочем, призовое место Альфиры Шалгиной на престижном конкурсе можно назвать закономерным. Её воспитанники Александр Бикс, братья Чукалкины — признанные повара всероссийского и мирового уровня. Причём Евгений Чукалкин в 2016 году стал третьим на Всемирной кулинарной Олимпиаде, которая проходила в Германии.

Отметим, что целью чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» была в демонстрации профессионального долголетия и конкурентоспособности специалистов в возрастной категории старше 50 лет.

Но Альфире Шалгиной особо доказывать этого и не надо. Она на пенсии, но продолжает воспитывать мастеров своего дела в стенах родного колледжа.

«Выпускники нашего каменского колледжа торговли и сервиса воистину золотые — привозят с профессиональных конкурсов «золото». И мы постоянно обмениваемся опытом. Взаимно обогащаемся знаниями. Профессия у нас прикладная и многолетний навык — это лишь плюс. Квалификация, как ни крути, приходит с возрастом. На профессиональных состязаниях необходимо уложиться секунда в секунду. И лишь квалифицированный специалист способен быстро и чётко выполнить задание за короткий период времени», — считает Альфира Шалгина.

Напомним, чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов старше 50 лет прошёл 22 — 23 сентября 2018 года впервые в России. Мероприятие прошло на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве. В чемпионате приняли участие более 130 человек из 26 регионов страны.

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